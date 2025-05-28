Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь поставил задачу ускорить снос аварийных домов в Ростовской области

Ростовская область, 28 мая 2025. DON24.RU. На заседании донского правительства рассмотрен вопрос о необходимости ускорить снос расселенных аварийных домов. Врио губернатора Юрий Слюсарь поинтересовался, как обстоят дела в муниципалитетах.

Источник: РИА "Новости"

«Есть города, где эта проблема очень остро стоит. Я был в Гукове — там почти полгорода признано аварийным. Дома стоят пустые, с выбитыми стеклами. Можно найти более регулярные механизмы доведения средств. Мы от сноса расселенного аварийного жилья никуда не уйдем. Чем больше будем расселять, тем острее эта проблема будет стоять. Поэтому ею нужно предметно заниматься», — отметил Юрий Слюсарь.

Он также поручил проработать возможность передачи полномочий по расселению граждан из аварийного жилья на муниципальный уровень. Кроме того, минстрою необходимо сократить сроки от признания домов аварийными до расселения.

На сегодня в Ростовской области расселено 374 дома. В 2025 году выделены средства на снос 27-и домов.