Юрий Слюсарь поставил задачу ускорить снос аварийных домов в Ростовской области

«Есть города, где эта проблема очень остро стоит. Я был в Гукове — там почти полгорода признано аварийным. Дома стоят пустые, с выбитыми стеклами. Можно найти более регулярные механизмы доведения средств. Мы от сноса расселенного аварийного жилья никуда не уйдем. Чем больше будем расселять, тем острее эта проблема будет стоять. Поэтому ею нужно предметно заниматься», — отметил Юрий Слюсарь.