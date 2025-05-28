Telegraph: Великобритания может разместить войска в Арктике

Издание отметило, что королевские ВС могут присутствовать в Арктике по такой же схеме, как в Эстонии, где размещены около 1 тыс. британских военнослужащих в составе многонационального батальона НАТО. Предполагается, что контингент будет находиться на территории Норвегии.