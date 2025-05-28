Telegraph: Великобритания может разместить войска в Арктике

По ее данным, подобная рекомендация может содержаться в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который готовится британскими экспертами по заказу правительства и должен быть опубликован в июне.
Издание отметило, что королевские ВС могут присутствовать в Арктике по такой же схеме, как в Эстонии, где размещены около 1 тыс. британских военнослужащих в составе многонационального батальона НАТО. Предполагается, что контингент будет находиться на территории Норвегии.
13 марта директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, выступая на X Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие», заявил, что НАТО по мере расширения создает безопасности России в Арктике дополнительные угрозы, в результате чего военно-политическая напряженность в регионе возрастает.