Токаев принял американо-канадского миллиардера Роберта Фридланда

Роберт Мартин Фридленд (родился 18 августа 1950 года) — американско-канадский миллиардер и финансист, работающий в горнодобывающей промышленности. С начала 1980-х годов он специализируется на привлечении финансирования для разведки и освоения месторождений полезных ископаемых, а также для энергетических и технологических проектов. Является основателем частной компании Ivanhoe Capital Corporation, в основном сосредотачивающейся на развивающихся рынках.