Токаев принял американо-канадского миллиардера Роберта Фридланда

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в области геологоразведки, добычи и переработки металлов.
Президент был проинформирован о начале масштабных геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане. Ivanhoe Mines ранее заявила о выделении 18,7 миллиона долларов на изучение недр на данном участке с увеличением инвестиций до 115 миллионов долларов в течение последующих четырех лет.
Роберт Фридланд сообщил, что в ходе реализации данного проекта планируется применить передовые аэрогеофизические технологии и цифровой анализ данных. По его словам, реализация проекта, являющегося одним из крупнейших в истории разведки меди в Казахстане, открывает новые перспективы для мировой добычи меди.
Роберт Мартин Фридленд (родился 18 августа 1950 года) — американско-канадский миллиардер и финансист, работающий в горнодобывающей промышленности. С начала 1980-х годов он специализируется на привлечении финансирования для разведки и освоения месторождений полезных ископаемых, а также для энергетических и технологических проектов. Является основателем частной компании Ivanhoe Capital Corporation, в основном сосредотачивающейся на развивающихся рынках.
Кроме того, он основал и занимает пост сопредседателя компании Ivanhoe Mines — канадской публичной компании, акции которой торгуются на биржах Торонто и OTCQX.