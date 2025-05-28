Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом

Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у ее западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.