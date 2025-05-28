Reuters: в Юго-Восточной Азии началась гонка вооружений

Согласно статье, в среду лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал ежегодную оценку региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В документе говорится, что расходы на оборонные закупки, исследования и разработки у ключевых стран Юго-Восточной Азии в период с 2022 по 2024 год выросли на 2,7 млрд долларов и достигли 10,5 млрд долларов. В списке стран — Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Как отмечает Reuters, резкий скачок расходов произошел в 2024 году, несмотря на то, что указанные страны направили на оборону в среднем 1,5% ВВП.