Reuters: в Юго-Восточной Азии началась гонка вооружений

Согласно статье, в среду лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал ежегодную оценку региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В документе говорится, что расходы на оборонные закупки, исследования и разработки у ключевых стран Юго-Восточной Азии в период с 2022 по 2024 год выросли на 2,7 млрд долларов и достигли 10,5 млрд долларов. В списке стран — Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Как отмечает Reuters, резкий скачок расходов произошел в 2024 году, несмотря на то, что указанные страны направили на оборону в среднем 1,5% ВВП.
Недавние конфликты на Украине и Ближнем Востоке в сочетании с обострением стратегического соперничества между США и Китаем и ухудшением ситуации в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут привести к росту числа оборонно-промышленных партнерств.
Конкуренция в военной сфере и сомнения в перспективах безопасности вынуждают эти страны наращивать свой военный потенциал и развивать военно-промышленный комплекс, поясняется в оценке IISS. Тем не менее они по-прежнему зависят от импорта большинства ключевых видов оружия и техники — от подводных лодок и боевых самолетов до БПЛА, ракет и передовой электроники для наблюдения и сбора разведданных, говорится в статье.
Хотя европейские оборонные компании пытаются укрепить свои позиции на рынке вооружений Юго-Восточной Азии благодаря передаче технологий, созданию совместных предприятий и лицензионной сборке, в последнее время особенно активы стали Саудовская Аравия и ОАЭ. Согласно Reuters, они добиваются успехов благодаря использованию разветвленной сети партнеров, таких как китайский оружейный гигант NORINCO и конкурирующая с ним индийская Hindustan Aeronautics.