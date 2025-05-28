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Израиль ликвидировал лидера ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные ликвидировали лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара.

Источник: Reuters

«Мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС. Мы устранили Мухаммеда Синвара», — сказал Нетаньяху, выступая в Кнессете (парламент). Высказывания премьера приводит телеканал N12.

13 мая Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удар по подземному штабу под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Целью являлся Мухаммед Синвар, возглавлявший ХАМАС в секторе Газа и военное крыло этой организации — группировку «Бригады Иззэддина аль-Кассама», сообщила тогда же израильская гостелерадиокомпания Kan.