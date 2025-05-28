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США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки, причастных к ограничению свободы слова американцев за рубежом, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз, которая будет применяться к иностранным должностным лицам и лицам, которые замешаны в цензурировании американцев. Свобода слова имеет важное значение для американского образа жизни. Это неотъемлемое право, над которым иностранные правительства не имеют власти», — заявил Рубио в соцсети X.

При этом он не привел конкретные примеры новых мер, ограничившись лишь тем, что «будь то в Латинской Америке, Европе или где-либо еще, дни бездейственного отношения к тем, кто стремится подорвать права американцев, прошли».