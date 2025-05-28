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Bloomberg: Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 5 млрд евро

После переговоров канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского Германия согласилась предоставить Украине военную помощь еще на 5 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства обороны ФРГ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Соответствующие соглашения подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Германии Борис Писториус. Средства поступят из фондов, утвержденных бундестагом, говорится на сайте Минобороны ФРГ.

Выделенные средства пойдут на системы противоракетной обороны, системы связи, оружие и боеприпасы, уточняет бундесвер.

Германия профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине, причем, по оценкам сторон, значительное количество таких систем должно быть произведено уже в 2025 году.

ФРГ продолжит поставлять Киеву боеприпасы. Помимо артиллерийских боеприпасов, поставки которых на 2025 год уже утверждены, Украине будут переданы дополнительные комплекты боеприпасов для различных систем вооружения, в том числе для систем ПВО. Также Берлин поставит Киеву дополнительные системы наземного вооружения и стрелковое оружие.

Кроме того, Умеров и немецкая оборонная компания Diehl подписали контракт на поставку систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов на Украину.

Писториус также пообещал Умерову дальнейшую поддержку в сфере медицины и в части ремонтных мощностей. В частности, Германия профинансирует закупку медицинского оборудования, произведенного на Украине, и создаст с Украиной совместное предприятие по ремонту техники.

Ранее, как напоминает Bloomberg, Зеленский на фоне снижения поддержки со стороны США призвал европейских союзников до конца 2025 года выделить Киеву около 30 млрд долларов. Он назвал эту оценку «приблизительной» и посоветовал странам ЕС направить на поддержку Украины замороженные российские активы.