Bloomberg: Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 5 млрд евро

ФРГ продолжит поставлять Киеву боеприпасы. Помимо артиллерийских боеприпасов, поставки которых на 2025 год уже утверждены, Украине будут переданы дополнительные комплекты боеприпасов для различных систем вооружения, в том числе для систем ПВО. Также Берлин поставит Киеву дополнительные системы наземного вооружения и стрелковое оружие.