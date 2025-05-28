Ушаков объяснил слова Трампа его недостаточной информированностью по Украине

По ее мнению, не исключены и новые санкции США, и снижение потолка цен на нефть. При этом возможности Вашингтона вводить ограничения против России и ее партнеров без ущерба самим США сильно ограничены, поэтому российское руководство будет и далее делать то, что считает необходимым, без оглядки на твиты Трампа или публикации в зарубежных СМИ, резюмировала Гафарова.