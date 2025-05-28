Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия утвердила нацпрограмму по вступлению в Евросоюз

На заседании правительства Молдавии была утверждена Национальная программа по вступлению страны в Евросоюз на период с 2025 по 2029 годы. Документ был представлен вице-премьером по евроинтеграции Кристиной Герасимовой.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Эта программа четко описывает, как и когда мы будем утверждать и исполнять 3117 нормативных актов ЕС… Присоединение к ЕС — это не только бюрократический процесс, а глубокая трансформация всего нашего общества с конкретными бенефициями для каждого гражданина», — приводит слова Герасимовой «Интерфакс».

Программа включает в себя работу по шести ключевым направлениям:

  • реформа судебной системы;
  • развитие внутреннего рынка;
  • повышение конкурентоспособности и обеспечение инклюзивного роста;
  • зеленая повестка и устойчивая транспортная инфраструктура;
  • рациональное природопользование, аграрный сектор;
  • международное сотрудничество и внешние связи.

Герасимова также отметила, что результаты работы в ближайшие пять лет определят степень готовности Молдавии к вступлению в ЕС.

Молдавия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года. В июне того же года страна получила статус кандидата, а в декабре 2024 года Совет Евросоюза принял решение о начале переговоров. В настоящее время проводится анализ молдавского законодательства на соответствие европейским стандартам. Президент Майя Санду выразила намерение завершить процесс интеграции до истечения срока полномочий нынешнего состава Еврокомиссии, то есть к концу 2029 года.