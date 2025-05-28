Молдавия утвердила нацпрограмму по вступлению в Евросоюз

Молдавия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года. В июне того же года страна получила статус кандидата, а в декабре 2024 года Совет Евросоюза принял решение о начале переговоров. В настоящее время проводится анализ молдавского законодательства на соответствие европейским стандартам. Президент Майя Санду выразила намерение завершить процесс интеграции до истечения срока полномочий нынешнего состава Еврокомиссии, то есть к концу 2029 года.