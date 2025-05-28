Молдавия утвердила нацпрограмму по вступлению в Евросоюз

«Эта программа четко описывает, как и когда мы будем утверждать и исполнять 3117 нормативных актов ЕС… Присоединение к ЕС — это не только бюрократический процесс, а глубокая трансформация всего нашего общества с конкретными бенефициями для каждого гражданина», — приводит слова Герасимовой «Интерфакс».
Программа включает в себя работу по шести ключевым направлениям:
- реформа судебной системы;
- развитие внутреннего рынка;
- повышение конкурентоспособности и обеспечение инклюзивного роста;
- зеленая повестка и устойчивая транспортная инфраструктура;
- рациональное природопользование, аграрный сектор;
- международное сотрудничество и внешние связи.
Герасимова также отметила, что результаты работы в ближайшие пять лет определят степень готовности Молдавии к вступлению в ЕС.
Молдавия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года. В июне того же года страна получила статус кандидата, а в декабре 2024 года Совет Евросоюза принял решение о начале переговоров. В настоящее время проводится анализ молдавского законодательства на соответствие европейским стандартам. Президент Майя Санду выразила намерение завершить процесс интеграции до истечения срока полномочий нынешнего состава Еврокомиссии, то есть к концу 2029 года.