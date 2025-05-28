Лавров: Трампу докладывают не все, Россия постарается это исправить

«Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения в связи с украинским конфликтом в частности, докладывают далеко не все. Информацию дают ему, просеянную через сито, которое подготовлено теми, кто хочет втянуть Америку в более агрессивные действия против России в поддержку украинского режима. Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять», — сказал Сергей Лавров журналисту «России-1» Павлу Зарубину.