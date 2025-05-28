Крутой: двусторонняя встреча Путина и Лукашенко может пройти через месяц

При этом глава администрации президента Беларуси подчеркнул, что после уверенной победы Александра Лукашенко на выборах 26 января этого года, лидеры стран-союзниц встречались лично уже трижды. Кроме того, постоянно проходят телефонные разговоры, отметил он.