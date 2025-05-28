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Крутой: двусторонняя встреча Путина и Лукашенко может пройти через месяц

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой сообщил, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут провести двустороннюю встречу через месяц в Минске в рамках саммита ЕАЭС, передает БелТА.

Источник: Sputnik.by

Через месяц в Минске будут большие мероприятия, связанные с проведением Высшего Евразийского экономического совета, и снова запланирована двусторонняя встреча (Путина и Лукашенко — Sputnik).

сказал Крутой в Смоленске на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства, сопредседателем которой является

При этом глава администрации президента Беларуси подчеркнул, что после уверенной победы Александра Лукашенко на выборах 26 января этого года, лидеры стран-союзниц встречались лично уже трижды. Кроме того, постоянно проходят телефонные разговоры, отметил он.

Поэтому я думаю, что этот беспрецедентный уровень личного общения руководителей наших стран задает и ориентир, и тон всей нашей союзной повестке, в том числе и работе нашей группы.

сказал Крутой

Саммит и экономический форум Евразийского экономического союза пройдут в белорусской столице 26—27 июня.