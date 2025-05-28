Крутой: двусторонняя встреча Путина и Лукашенко может пройти через месяц

Через месяц в Минске будут большие мероприятия, связанные с проведением Высшего Евразийского экономического совета, и снова запланирована двусторонняя встреча (Путина и Лукашенко — Sputnik).
При этом глава администрации президента Беларуси подчеркнул, что после уверенной победы Александра Лукашенко на выборах 26 января этого года, лидеры стран-союзниц встречались лично уже трижды. Кроме того, постоянно проходят телефонные разговоры, отметил он.
Поэтому я думаю, что этот беспрецедентный уровень личного общения руководителей наших стран задает и ориентир, и тон всей нашей союзной повестке, в том числе и работе нашей группы.
Саммит и экономический форум Евразийского экономического союза пройдут в белорусской столице