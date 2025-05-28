Мединский предложил Украине дату и место встречи для обмена меморандумами

«Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот», — заявил Мединский журналистам.