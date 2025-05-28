Мединский предложил Украине дату и место встречи для обмена меморандумами

Так Мединский отреагировал на сообщения в СМИ о том, что Умеров якобы звонил ему по вопросу меморандума, который готовит РФ.
«Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот», — заявил Мединский журналистам.
Мединский заявил, что «Умерову позвонил сегодня он и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами». «Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня», — отметил он.
Мединский сообщил, что «украинская сторона пошла совещаться». «Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней», — заявил помощник президента РФ.