Минниханов предложил популяризировать химию в школах Татарстана

Минниханов предложил обсудить возможность аналогичного «Физико-математическому прорыву» проекта.
О популяризации химии среди школьников и родителей рассказала главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова. Рустам Минниханов пригласил ее выступить на августовской конференции педагогов республики.
Про современные решения в сфере автоматизации рассказал генеральный директор ООО «Прометей» Игорь Гвинтовкин, представил технологии роботизации производств, а также складских комплексов.
Профессор Института физики КФУ Сергей Харинцев посвятил доклад потенциалу солнечной энергетики, применению воды как новой технологической платформы. Коммерческий директор VK Tech Андрей Горяйнов представил возможности отечественного корпоративного ПО для промпредприятий.
Заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли Олег Коробченко рассказал о подготовке к Татарстанскому нефтегазохимическому форуму
Развитие сферы образования соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».