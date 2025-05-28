СБ Белоруссии: «Орешник» появится в республике к концу года

«К концу года, я думаю, решение [по размещению “Орешника”], которое приняли главы наших государств (Белоруссии и России — прим. ТАСС), [вступит] в практическую плоскость. Вопросы эти отработаны, места размещения “Орешника” на территории Беларуси уже определены, идет подготовка плановым порядком. Пусть думают (за рубежом — прим. ТАСС), что его [в Белоруссии] не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов — России и Беларуси», — сказал он.