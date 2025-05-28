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СБ Белоруссии: «Орешник» появится в республике к концу года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в Белоруссии к концу года, места для его размещения определены. Об этом заявил журналистам госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«К концу года, я думаю, решение [по размещению “Орешника”], которое приняли главы наших государств (Белоруссии и России — прим. ТАСС), [вступит] в практическую плоскость. Вопросы эти отработаны, места размещения “Орешника” на территории Беларуси уже определены, идет подготовка плановым порядком. Пусть думают (за рубежом — прим. ТАСС), что его [в Белоруссии] не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов — России и Беларуси», — сказал он.

По итогам состоявшегося 6 декабря 2024 года заседания Высшего госсовета Союзного государства Москва и Минск утвердили общую концепцию безопасности и заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках СГ. Белорусский лидер Александр Лукашенко после заседания сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Путин отметил, что комплекс «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года.