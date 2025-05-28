Последние зарубежные новости за 28 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Reuters узнал об условиях мира Путина «не любой ценой»
Москва требует нерасширения НАТО, в первую очередь за счет Украины, отмены санкций, разблокировки активов и защиты русскоязычных жителей Украины. Путин теперь настаивает на публично высказанном требовании о переходе под полный контроль России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
WP: Киев может лишиться военной поддержки США в ближайшие месяцы
Киев рискует остаться без оружия в ближайшие месяцы, если Трамп не одобрит новый пакет помощи. Украина пока получает последние транши, утвержденные при Байдене.
NYT: Трамп намерен заключить «грандиозную сделку» с РФ и КНР
Трамп, по мнению NYT, может стремиться к установлению сфер влияния с Россией и Китаем. Газета указывает на его попытки наладить торговлю с Москвой и контакты с Пекином, сравнивая это с имперской политикой XIX века.
Telegraph: Великобритания может разместить войска в Арктике
Великобритания рассматривает возможность постоянного размещения войск в Арктике из-за наращивания российского присутствия. Согласно источникам газеты, соответствующая рекомендация может войти в новый обзор по безопасности и обороне, который представят в июне.
Economist: Нетаньяху обостряет три кризиса — в Газе, Европе и Израиле
Нетаньяху одновременно усугубляет три кризиса: гуманитарную катастрофу в Газе, ухудшение отношений с союзниками и разлад внутри израильских институтов. The Economist предупреждает, что ситуация близка к кульминации.