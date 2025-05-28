Министр обороны Польши Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом

Перед этим председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия внимательно следит за усилением военно-морского присутствия и разведывательного потенциала НАТО на Балтике. Речь об этом зашла на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры балтийского порта Усть-Луга. Там были подробно рассмотрены возможные варианты реагирования «на возрастающие угрозы несанкционированного вмешательства в деятельность транспортно-логистической инфраструктуры», в том числе с использованием беспилотных воздушных и морских судов.