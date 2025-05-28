Мединский: Россия предложила Украине встретиться в ближайшие дни для обмена меморандумами

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия предложила Украине точную дату и место второго раунда переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский, подтвердив свой телефонный разговор с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, сообщает ТАСС.
«Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот. Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня», — уточнил он.
По его словам, украинская сторона сейчас совещается, а Россия ждет ответа как можно скорее.
«Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира», — заключил Мединский. -0-