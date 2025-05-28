Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить в Стамбуле меморандум по будущему мирному договору. Документ содержит все аспекты для надежного преодоления первопричин кризиса на Украине, российская сторона готова их пояснить. Москва рассчитывает, что те, кто заинтересованы в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд переговоров. Россия благодарит Турцию за предоставление площадки для их проведения.