Reuters: НАТО запросит у Берлина создать новые бригады из 40 тыс. военнослужащих

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО запросит у Германии предоставить еще семь бригад, или около 40 тыс. военнослужащих, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Один из высокопоставленных военных чиновников, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что целевой показатель общего числа бригад, которые союзники по НАТО должны будут предоставить в будущем, будет увеличен до 120−130. Это будет означать увеличение примерно на 50%.
Агентство указывает, что предоставление дополнительных 40 тыс. военнослужащих станет для Берлина большой проблемой.
Ни Министерство обороны Германии, ни НАТО не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.
Как ожидается, на саммите в Гааге в следующем месяце генсек НАТО Марк Рютте будет добиваться от лидеров стран альянса соглашения об увеличении более чем вдвое текущего целевого показателя расходов на оборонные нужды с 2% ВВП до 5%.-0-