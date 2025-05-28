Reuters: НАТО запросит у Берлина создать новые бригады из 40 тыс. военнослужащих

Один из высокопоставленных военных чиновников, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что целевой показатель общего числа бригад, которые союзники по НАТО должны будут предоставить в будущем, будет увеличен до 120−130. Это будет означать увеличение примерно на 50%.