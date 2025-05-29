Вячеслав Верхоланцев официально стал военным комиссаром Омской области

Особое внимание в обновлённом указе уделяется назначению Вячеслава Верхоланцева. Теперь его должность будет обозначаться как «военный комиссар Омской области». Это говорит о том, что он, вероятно, официально утверждён на пост и больше не является исполняющим обязанности.