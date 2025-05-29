Вячеслав Верхоланцев официально стал военным комиссаром Омской области

Во вторник, 27 мая, был опубликован важный документ, подписанный губернатором Омской области Виталием Хоценко. В этом документе вносятся изменения в некоторые ранее изданные указы. Основные поправки касаются состава оперативного штаба, задача которого — реализовать меры, обозначенные указом президента России от 19 октября 2022 года.
Особое внимание в обновлённом указе уделяется назначению Вячеслава Верхоланцева. Теперь его должность будет обозначаться как «военный комиссар Омской области». Это говорит о том, что он, вероятно, официально утверждён на пост и больше не является исполняющим обязанности.
Вячеслав Верхоланцев был назначен и. о. военного комиссара 13 февраля этого года, сменив на этом посту Юрия Мешавкина.