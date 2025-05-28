ХАМАС заявил о готовности отпустить 10 удерживаемых в Газе израильских заложников

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС заявило, что достигло соглашения со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по сектору Газа, в рамках которого оно готово отпустить 10 израильских заложников и передать тела нескольких погибших, сообщает ТАСС.