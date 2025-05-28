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ХАМАС заявил о готовности отпустить 10 удерживаемых в Газе израильских заложников

В заявлении уточняется, что достигнутое соглашение «предусматривает освобождение 10 израильских заложников и передачу другой стороне нескольких тел погибших пленников в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных».

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС заявило, что достигло соглашения со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по сектору Газа, в рамках которого оно готово отпустить 10 израильских заложников и передать тела нескольких погибших, сообщает ТАСС.

«ХАМАС достиг соглашения с Уиткоффом относительно общей рамки договоренностей, которая позволит достичь постоянного прекращения огня, вывода из анклава израильских военных и возобновления поставок туда гуманитарной помощи», — написал ХАМАС в своем телеграм-канале.

В заявлении уточняется, что достигнутое соглашение «предусматривает освобождение 10 израильских заложников и передачу другой стороне нескольких тел погибших пленников в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных».

Сейчас ХАМАС ожидает окончательного ответа на свое предложение.

Движение также выразило готовность передать власть в Газе «специальному комитету, который возьмет на себя управление сектором сразу после заключения соглашения».-0-