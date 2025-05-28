ХАМАС заявил о готовности отпустить 10 удерживаемых в Газе израильских заложников

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС заявило, что достигло соглашения со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по сектору Газа, в рамках которого оно готово отпустить 10 израильских заложников и передать тела нескольких погибших, сообщает ТАСС.
«ХАМАС достиг соглашения с Уиткоффом относительно общей рамки договоренностей, которая позволит достичь постоянного прекращения огня, вывода из анклава израильских военных и возобновления поставок туда гуманитарной помощи», — написал ХАМАС в своем телеграм-канале.
В заявлении уточняется, что достигнутое соглашение «предусматривает освобождение 10 израильских заложников и передачу другой стороне нескольких тел погибших пленников в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных».
Сейчас ХАМАС ожидает окончательного ответа на свое предложение.
Движение также выразило готовность передать власть в Газе «специальному комитету, который возьмет на себя управление сектором сразу после заключения соглашения».-0-