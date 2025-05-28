Мединский предложил Украине место встречи для обмена меморандумами

Помощник президента РФ Владимир Мединский позвонил главе Министерства обороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место встречи, чтобы обменяться меморандумами с условиями по перемирию. Об этом информирует РИА Новости.
Мединский сообщил, что во время разговора предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же представители РФ готовы обсудить каждый из пунктов пакетного соглашения о прекращении огня, уточнил он.
При этом Мединский опроверг распространяемую новость о том, что Умеров сам позвонил по поводу меморандума.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков информировал, что работа над проектом меморандума от российской стороны завершается. -0-