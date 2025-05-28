Трамп готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

«Ну, если это необходимо», — сказал Дональд Трамп в ответ на просьбу прокомментировать перспективы проведения упомянутой трехсторонней встречи.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. 23 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ведет работу над организацией такой встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал переговоры двух лидеров. Такая встреча может состояться после того, как делегации России и Украины придут к конкретным договоренностям по разным направлениям, говорил он.
16 мая в Стамбуле прошла первая за три года встреча делегаций России и Украины. На ней стороны договорились о крупнейшем за время конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Стороны также условились начать работу над меморандумом об условиях мирного договора. По итогам контактов двух стран министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом на пути к урегулированию должна стать встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.