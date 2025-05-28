Лавров: РФ предлагает Украине провести второй раунд переговоров 2 июня

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум России по всем аспектам преодоления первопричин конфликта, сказано в заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом информирует ТАСС.