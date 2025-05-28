Лавров: РФ предлагает Украине провести второй раунд переговоров 2 июня

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум России по всем аспектам преодоления первопричин конфликта, сказано в заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом информирует ТАСС.
Ранее, 16 мая, в Стамбуле между делегациями РФ и Украины прошли переговоры. По итогам встречи стороны договорились, в частности, представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его детально.
По словам Лаврова, Россия подготовила соответствующий меморандум, в котором изложена российская позиция по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Делегация РФ готова представить указанный меморандум украинской делегации в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.