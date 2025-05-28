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Трамп готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Глава Белого дома заявил, что пойдет на такой шаг, если он будет необходим для продвижения переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность участвовать в трехсторонней встрече с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома заявил, что пойдет на соответствующий шаг, если он будет необходим для продвижения переговоров.

«На данном этапе мы работаем над с президентом Путиным. Посмотрим, как идут дела. Мне кажется, все хорошо, но посмотрим», — добавил Трамп.

Президент США также заявил, что Вашингтон отказывается идти на ужесточение санкций в отношении РФ, чтобы не нанести вред перспективам урегулирования украинского конфликта.