Трамп готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность участвовать в трехсторонней встрече с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Глава Белого дома заявил, что пойдет на соответствующий шаг, если он будет необходим для продвижения переговоров.
«На данном этапе мы работаем над с президентом Путиным. Посмотрим, как идут дела. Мне кажется, все хорошо, но посмотрим», — добавил Трамп.
Президент США также заявил, что Вашингтон отказывается идти на ужесточение санкций в отношении РФ, чтобы не нанести вред перспективам урегулирования украинского конфликта.