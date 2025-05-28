Фидан и Лавров провели переговоры по телефону: о чем говорили министры

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан поговорили по телефону. Об этом сообщил РИА Новости источник из турецкого МИД. Известно, что коллеги обсуждали ситуацию вокруг урегулированию кризиса на Украине.