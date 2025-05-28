Фидан и Лавров провели переговоры по телефону: о чем говорили министры

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан поговорили по телефону. Об этом сообщил РИА Новости источник из турецкого МИД. Известно, что коллеги обсуждали ситуацию вокруг урегулированию кризиса на Украине.
«В ходе переговоров были рассмотрены последние наработки по прекращению конфликта на Украине», — отметил спикер.
Последний телефонный разговор Лаврова и Фидана состоялся 12 мая 2025 года. Главы ведомств обсудили вопросы, связанные с возобновлением прямых переговоров по инициативе президента России Владимира Путина.
Как KP.RU писал ранее, 29−30 мая Фидан после визита в Москву посетит Киев по приглашению украинского коллеги Андрея Сибиги. Глава турецкого ведомства хочет заявить Киеву о готовности Анкары провести новые прямые переговоры между делегациями РФ и Украины.