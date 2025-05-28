Трамп: США в течение двух недель оценят прогресс переговоров по Украине

В течение ближайших двух недель администрация Соединённых Штатов планирует определить, как продвигаются переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
«Мы узнаем очень скоро, в течение двух недель», — сказал Трамп. Он также добавил, что если США решат, что их вводят в заблуждение, то они будут действовать по-другому.
Накануне Дональд Трамп заявил, что готов, если это необходимо, к трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал дату и место проведения второго раунда переговоров с Украиной. Ожидается, что встреча пройдет в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Лавров рассчитывает, что международное сообщество поддержит инициативу РФ, и на этой встрече Москва передаст Киеву меморандум.