Мединский назвал идеалом решение конфликтов с помощью шахмат

Шахматы являются идеальным способом решения конфликтов, заявил помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Во время церемонии открытия турнира «Герои шахматной доски: Москва» он отметил, что шахматы являются идеальным примером того, как при помощи силы интеллекта можно мирно решать военные конфликты.
«Все баталии, споры решаются силой интеллекта на шахматной доске. Как бы мы всегда мечтали, чтобы так оно происходило и в реальной жизни. Чтобы все военно-исторические и стратегические споры решались за шахматной доской», — сказал он.
Мединский, который сейчас возглавляет российскую делегацию на переговорах по урегулированию украинского конфликта, отметил, что шахматы являются самым настоящим мирным спортом.
Ранее стало известно, что Мединский позвонил Умерову и предложил точную дату для обмена меморандумами Москвы и Киева.
Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня.