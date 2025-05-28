Главы МИД России и Турции по телефону обсудили прекращение конфликта на Украине

Инициативы по прекращению конфликта на Украине обсудили министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан по телефону в среду, 28 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турецкой Республики.