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Главы МИД России и Турции по телефону обсудили прекращение конфликта на Украине

Инициативы по прекращению конфликта на Украине обсудили министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан по телефону в среду, 28 мая.

Инициативы по прекращению конфликта на Украине обсудили министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан по телефону в среду, 28 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турецкой Республики.

Отмечается, что в ходе переговоров дипломаты рассмотрели последние наработки по прекращению огня на Украине.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия оперативно разработала меморандум в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе прямых переговоров с Украиной, прошедших в Стамбуле 16 мая.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в документе изложена позиция Москвы по достижению устойчивого урегулирования конфликта.

Лавров заявил, что российская делегация готова представить свои предложения украинской стороне в ходе второго раунда переговоров, которые предложено провести 2 июня в Стамбуле.