Трамп объяснил, почему не пошел на ужесточение санкций против России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация США отказывается идти на ужесточение санкций в отношении РФ, чтобы не нанести вред перспективам урегулирования украинского конфликта.
Во время брифинга журналисты спросили президента Соединенных Штатов, что его останавливает от введения антироссийских санкций.
«Только тот факт, что, если я думаю, что я близок к заключению сделки, я не хочу этим все испортить», — ответил Трамп.
В среду, 28 мая, стало известно, что Европейский союз снял все экономические санкции с Сирии. Из списка ограничений были исключены 24 позиции, в том числе Центробанк страны.