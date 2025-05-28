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Трамп объяснил, почему не пошел на ужесточение санкций против России

Глава США Дональд Трамп заявил, что не хочет испортить санкциями возможное заключение мирного соглашения по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация США отказывается идти на ужесточение санкций в отношении РФ, чтобы не нанести вред перспективам урегулирования украинского конфликта.

Во время брифинга журналисты спросили президента Соединенных Штатов, что его останавливает от введения антироссийских санкций.

«Только тот факт, что, если я думаю, что я близок к заключению сделки, я не хочу этим все испортить», — ответил Трамп.

В среду, 28 мая, стало известно, что Европейский союз снял все экономические санкции с Сирии. Из списка ограничений были исключены 24 позиции, в том числе Центробанк страны.