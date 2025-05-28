Трамп рассказал, почему не согласен ужесточать санкции против России

Президент США Дональд Трамп сказал, что не стремится ужесточать санкции против России, поскольку предполагает, что данный шаг помешал бы урегулированию украинского конфликта.
Трамп предположил, что он может быть «близок к достижению соглашения» по урегулированию кризиса.
Американский президент заявил о готовности принять участие в трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если таковая будет организована.
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