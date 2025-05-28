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«Не хочу всё испортить»: Дональд Трамп назвал одну причину, почему не вводит санкции против России

Трамп заявил, что не вводит санкции против России из-за переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не планирует вводить дополнительные ограничительные меры в отношении России, чтобы не мешать разрешению конфликта на Украине.

«Если я вижу, что мы близки к заключению соглашения, я не хочу всё испортить. И поверьте, я куда жёстче тех, чем те, о ком вы говорите», — подчеркнул Трамп в ходе своего выступления перед журналистами в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским, если это потребуется.

Недавно стало известно, что в течение ближайших двух недель администрация Соединённых Штатов планирует определить, как продвигаются переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.