«Не хочу всё испортить»: Дональд Трамп назвал одну причину, почему не вводит санкции против России

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не планирует вводить дополнительные ограничительные меры в отношении России, чтобы не мешать разрешению конфликта на Украине.
«Если я вижу, что мы близки к заключению соглашения, я не хочу всё испортить. И поверьте, я куда жёстче тех, чем те, о ком вы говорите», — подчеркнул Трамп в ходе своего выступления перед журналистами в Белом доме.
Ранее Дональд Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским, если это потребуется.
Недавно стало известно, что в течение ближайших двух недель администрация Соединённых Штатов планирует определить, как продвигаются переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.