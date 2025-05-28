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При столкновении поезда и грузовика в Баварии пострадали девять человек

Инцидент произошел на неохраняемом железнодорожном переезде недалеко от города Поккинг. Во время столкновения в поезде находились около 15 человек, в грузовике был только водитель.

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в немецкой Баварии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, водитель грузовика и один человек в поезде получили серьезные травмы, еще семь человек получили легкие травмы.

Инцидент произошел на неохраняемом железнодорожном переезде недалеко от города Поккинг. Во время столкновения в поезде находились около 15 человек, в грузовике был только водитель.

Устанавливается причина случившегося. Движение поездов на данном участке приостановлено. -0-