При столкновении поезда и грузовика в Баварии пострадали девять человек

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в немецкой Баварии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
По данным агентства, водитель грузовика и один человек в поезде получили серьезные травмы, еще семь человек получили легкие травмы.
Инцидент произошел на неохраняемом железнодорожном переезде недалеко от города Поккинг. Во время столкновения в поезде находились около 15 человек, в грузовике был только водитель.
Устанавливается причина случившегося. Движение поездов на данном участке приостановлено. -0-