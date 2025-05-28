Лавров: немецкие танки в зоне СВО в основном горят, а не ездят

Немецкие танки, которые находятся в зоне спецоперации на вооружении у Украины, чаще горят, чем ездят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Они горят в основном, а не ездят» — прокомментировал он вопрос журналиста Павла Зарубина о немецких танках на вооружении ВСУ.
В разговоре с Зарубиным российский министр также сообщил, что президенту США Дональду Трампу докладывают просеянную через сито информацию по Украине.
Он отметил, что Россия постарается это исправить.
Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения дронами танка Leopard ВСУ в ДНР.
Кроме того, в Ростехе выявили уязвимости немецкого танка Leopard 2.