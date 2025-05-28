Трамп заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности в случае необходимости провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.
«Ну, если это необходимо», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах проведения такой встречи. По его словам, на данном этапе идет работа над встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Трамп также заявил, что вашингтонская администрация рассчитывает в течение примерно двух недель решить, как идут переговоры по мирному урегулированию в Украине. -0-