Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным и Зеленским

Напомним, Владимир Зеленский предложил организовать встречу в трёхстороннем формате с Владимиром Путиным и его американским коллегой. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча лицом к лицу между Путиным и Зеленским может состояться, но при наличии определенных условий. При этом в настоящее время готовится второй раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны должны представить свои предложения по возможному мирному соглашению. Известно, что он пройдёт в Стамбуле 2 июня.