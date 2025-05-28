Путин предложил создать в России единые центры оказания помощи с протезами

Путин по видеосвязи проводит заседание Совета при Президенте по спорту. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
«Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультуры и спортом — это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые её оказывают, а также установить в законодательстве чёткие требования к их деятельности», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что среди ключевых требований особое внимание должно уделяться профессиональной подготовке специалистов, прежде всего медицинских работников. По его мнению, подобные меры помогут обеспечить защиту населения от некачественных услуг в данной области.
Ранее Путин заявил о важности снижения финансового бремени для семей, желающих заниматься спортом. Президент подчеркнул необходимость приоритетной социальной направленности в работе спортивных федераций, указав на недопустимость их коммерческой основы.