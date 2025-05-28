Путин предложил создать в России единые центры оказания помощи с протезами

«Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультуры и спортом — это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые её оказывают, а также установить в законодательстве чёткие требования к их деятельности», — отметил глава государства.