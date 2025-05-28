Шестерых жителей Курской области вернули с территории Украины

Еще одним пленником вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался житель Беловского района Курской области. Он в августе поехал в Суджу, чтобы вытащить оттуда своего товарища, но на обратном пути они попали под обстрел, мужчина получил ранение и очнулся уже в плену, написал Хинштейн.