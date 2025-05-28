Шестерых жителей Курской области вернули с территории Украины

Шестерых жителей Курской области вернули с Украины в Россию. Граждан 28 мая в Москве вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой встретил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Об этом сам глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, пятеро возвращенных курян — жители Суджанского района, которые не решились покинуть свои дома сразу после вторжения в муниципалитет. После украинские военные их насильственно вывезли в республику.
«Несмотря на то что они гражданские, жители рассказывают, что их содержали вместе с военнопленными, некоторых направляли в СИЗО. Украинские солдаты постоянно подвергали унижениям и били», — написал Хинштейн.
Один из жителей, сообщил Хинштейн, рассказал, что его чуть не вывели на расстрел.
Еще одним пленником вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался житель Беловского района Курской области. Он в августе поехал в Суджу, чтобы вытащить оттуда своего товарища, но на обратном пути они попали под обстрел, мужчина получил ранение и очнулся уже в плену, написал Хинштейн.
Врио губернатора Курской области рассказал, что по прибытии в регион всех вернувшихся осмотрят медики и при необходимости врачи им окажут помощь.
Также глава региона отметил, что людям помогут восстановить документы и оформят все положенные выплаты.
Хинштейн пояснил, что работа по возвращению жителей Курской области не прекращается.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 23 мая заявляла, что Украина продолжает удерживать в Сумах больше 30 жителей Курской области.