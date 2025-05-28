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ООН прокомментировала анонсированный второй раунд переговоров России и Украины

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что Организация объединенных наций приветствует любые усилия по завершению украинского конфликта.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что Организация объединенных наций приветствует любые усилия по завершению украинского конфликта. Так он прокомментировал запланированные переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня, сообщает РИА «Новости».

Дюжаррик заявил, что ООН хотел бы прекращения кризиса "в соответствии с международным правом, уставом и резолюциями ООН.

Руководитель МИД России Сергей Лавров говорил, что второй раунд переговоров России и Украины состоится в Стамбуле 2 июня.

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