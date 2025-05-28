ООН прокомментировала анонсированный второй раунд переговоров России и Украины

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что Организация объединенных наций приветствует любые усилия по завершению украинского конфликта. Так он прокомментировал запланированные переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня, сообщает РИА «Новости».