В Белоруссии раскрыли вопрос о размещении «Орешника»

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил журналистам, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в Белоруссии к концу года, передает ТАСС.
Вольфович напомнил, что решение по размещению «Орешника» в Белоруссии приняли ранее глава республики Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. По его словам, в практическую плоскость это решение вступит к концу года.
«Вопросы эти отработаны, места размещения “Орешника” на территории Беларуси уже определены», — отметил он, добавив, что сейчас в плановом порядке идет подготовка.
Напомним, что Александр Лукашенко попросил Владимира Путина о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии после заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря 2024 года, на котором была утверждена общая концепция безопасности и заключен государственный договор о гарантиях безопасности.