Украина заключила с ФРГ контракт на производство систем IRIS-T на €2,2 млрд

Киев подписал контракт с германской компанией Diehl Defence, который предполагает производство систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и боеприпасов к ним, сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
«Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта — €2,2 млрд», — написал он на своей странице в соцсети.
Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что главы военных ведомств Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров на встрече в Берлине подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на украинской территории.
Напомним, 28 мая Зеленский прибыл с визитом в Берлин. На пресс-конференции канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что власти Германии сделают все, чтобы «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию.
Отметим, ранее отчеты ВСУ показали, что почти вся военная техника ФРГ обладает недостатками. Наиболее серьезные нарекания касаются таких систем, как ЗРК Patriot, ПВО IRIS-T и танки Leopard 2A6.