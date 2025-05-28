Соловьев: Украинские нацисты угрожают семье Владимира Мединского

«Семье Владимира Ростиславовича и его близким поступают угрозы. В сообщениях говорится, что похитители знают, где сказано, что “мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов”», — сказал Соловьев в эфире своей программы. Телеведущий подчеркнул, что это явный намёк на теракты, которые часто совершаются с использованием таких средств.