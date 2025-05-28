Представители украинских националистических группировок высказывают угрозы в адрес семьи помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев, опубликовав соответствующий комментарий в своем Telegram-канале.
«Семье Владимира Ростиславовича и его близким поступают угрозы. В сообщениях говорится, что похитители знают, где сказано, что “мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов”», — сказал Соловьев в эфире своей программы. Телеведущий подчеркнул, что это явный намёк на теракты, которые часто совершаются с использованием таких средств.
Киев утверждает, что не имеет влияния на украинских нацистов, угрожающих семье Мединского, добавил Соловьев.
Накануне сообщалось, что Мединский уличил нелегитимного главу Украины Зеленского в публичной лжи, заявив о готовности российского меморандума. Также помощник президента рассказал о предложении Украине от России.
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