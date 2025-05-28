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В ООН заявили, что приветствуют новый раунд переговоров РФ и Киева в Стамбуле

«Полагаю, что мы приветствуем любые усилия, которые ведут к завершению конфликта в соответствии с международным правом и Уставом ООН», — сказал Дюжаррик.

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН приветствует любые усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о проведении прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщает ТАСС.

«Полагаю, что мы приветствуем любые усилия, которые ведут к завершению конфликта в соответствии с международным правом и Уставом ООН», — сказал Дюжаррик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. -0-