Семье Владимира Мединского поступили угрозы из Украины

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что семье помощника президента РФ Владимира Мединского «поступили угрозы от украинских нацистов». По его словам, Киев утверждает, что не имеет влияния на этих лиц.
Как отметил Соловьев в своем эфире, угрозы поступили в последние несколько дней. По его словам, угрожали непосредственно семье Владимира Мединского, а также близким — как взрослым членам семьи, так и детям.
Телеведущий передал содержание поступивших угроз: «Мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов». По его словам, таким образом они намекнули на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом.
Соловьев добавил, что Мединский в ходе разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым напрямую спросил о его отношении к этому и тот ответил: «Я выяснил: это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем».
При этом журналист обратил внимание, что были трагические случаи, в том числе в нашей истории, когда переговорщикам угрожали, но сейчас на Украине дошли до того, что угрожают членам семьи.