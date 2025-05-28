Семье Владимира Мединского поступили угрозы из Украины

Соловьев добавил, что Мединский в ходе разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым напрямую спросил о его отношении к этому и тот ответил: «Я выяснил: это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем».