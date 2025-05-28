Главные заявления РФ и Украины в связи с планируемым обменом проектами меморандума о прекращении огня

На встрече в Стамбуле 16 мая стороны также согласовали обмен пленными в формате «1000 на 1000». Обмен проходил в течение трех дней и завершился 26 мая. Уже на следующий день Киев сообщил о передаче своего проекта меморандума Вашингтону. В тот же день российский МИД объявил, что Москва продолжает работу над собственным проектом документа по урегулированию с Украиной и планирует передать его Киеву после завершения подготовки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская версия меморандума находится на финальной стадии и «скоро» будет готова.
Главные заявления 28 мая
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров звонил главе российской делегации в Стамбуле Владимиру Мединскому по поводу меморандума о прекращении огня со стороны России.
«Мы действительно ждали, что они предложат повестку с их стороны, что им нужно. Так, прекращение огня, а потом — повестка для встречи лидеров. Мы ждали этого до обмена (по формуле “1000 на 1000”). Потом они сказали: “повестка” или меморандум <…> будет сразу, сразу после обмена. После обмена мы не дождались. <…> Министр обороны звонил российскому господину Мединскому», — сообщил Зеленский.
Отвечая на заявление Зеленского, глава российской делегации в Стамбуле Мединский рассказал, что позвонил лично Умерову и предложил дату и место для обмена меморандумами.
«Все было почти так. Только наоборот. Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня».
После звонка украинская сторона «пошла совещаться», Мединский добавил: «ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать».
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает встретиться 2 июня в Стамбуле для обмена меморандумами. Он сообщил, что Россия уже подготовила меморандум с условиями прекращения огня.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Украина не договаривались о посредничестве США или других стран в обмене меморандумами.
«Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона… Они (делегации) обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде».