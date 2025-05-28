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Главные заявления РФ и Украины в связи с планируемым обменом проектами меморандума о прекращении огня

По итогам первых за три года прямых переговоров в Стамбуле 16 мая стороны договорились об обмене пленными и подготовке меморандума о прекращении огня. Киев уже передал проект Вашингтону, Москва работает над своим и предлагает встретиться 2 июня для обмена напрямую с украинской делегацией.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На встрече в Стамбуле 16 мая стороны также согласовали обмен пленными в формате «1000 на 1000». Обмен проходил в течение трех дней и завершился 26 мая. Уже на следующий день Киев сообщил о передаче своего проекта меморандума Вашингтону. В тот же день российский МИД объявил, что Москва продолжает работу над собственным проектом документа по урегулированию с Украиной и планирует передать его Киеву после завершения подготовки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская версия меморандума находится на финальной стадии и «скоро» будет готова.

Главные заявления 28 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров звонил главе российской делегации в Стамбуле Владимиру Мединскому по поводу меморандума о прекращении огня со стороны России.

«Мы действительно ждали, что они предложат повестку с их стороны, что им нужно. Так, прекращение огня, а потом — повестка для встречи лидеров. Мы ждали этого до обмена (по формуле “1000 на 1000”). Потом они сказали: “повестка” или меморандум <…> будет сразу, сразу после обмена. После обмена мы не дождались. <…> Министр обороны звонил российскому господину Мединскому», — сообщил Зеленский.

Отвечая на заявление Зеленского, глава российской делегации в Стамбуле Мединский рассказал, что позвонил лично Умерову и предложил дату и место для обмена меморандумами.

«Все было почти так. Только наоборот. Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня».

Владимир Мединский

После звонка украинская сторона «пошла совещаться», Мединский добавил: «ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает встретиться 2 июня в Стамбуле для обмена меморандумами. Он сообщил, что Россия уже подготовила меморандум с условиями прекращения огня.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Украина не договаривались о посредничестве США или других стран в обмене меморандумами.

«Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона… Они (делегации) обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде».

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ