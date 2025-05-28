Главные заявления РФ и Украины в связи с планируемым обменом проектами меморандума о прекращении огня

На встрече в Стамбуле 16 мая стороны также согласовали обмен пленными в формате «1000 на 1000». Обмен проходил в течение трех дней и завершился 26 мая. Уже на следующий день Киев сообщил о передаче своего проекта меморандума Вашингтону. В тот же день российский МИД объявил, что Москва продолжает работу над собственным проектом документа по урегулированию с Украиной и планирует передать его Киеву после завершения подготовки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская версия меморандума находится на финальной стадии и «скоро» будет готова.