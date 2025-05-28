Путин: В РФ почти 11 млн граждан имеют инвалидность или ограничения по здоровью

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по физкультуре и спорту в среду, 28 мая, заявил, что почти 11 млн россиян имеют инвалидность или ограничения по здоровью. При этом более 7 млн из них не имеют противопоказаний для занятия спортом, а многим, наоборот, рекомендованы.
«С теми или иными ограничениями по здоровью, инвалидностью у нас сталкивается порядка 11 млн граждан, причем более 7 млн из них не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом. Напротив, многим он даже рекомендован для восстановления и укрепления здоровья, для того, чтобы, несмотря на недуг, вести полноценный образ жизни», — подчеркнул Путин.
Глава государства также отметил, что в поддержке адаптивного спорта в России проблемам «несть числа». Так, из 370 тысяч спортивных объектов в РФ для инвалидов адаптированы только 10%.
«Проблемам на самом деле несть числа. Многое делается, многое сделано, но когда мы знаем, что пока только менее 10% имеют специальное оснащение, оборудование, то это говорит о чем? О том, что сделать еще надо очень-очень много», — заключил президент.
Как KP.RU писал ранее, правительство России упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на специальные места в поездах дальнего следования. Теперь сделать это можно в кассе, предъявив СНИЛС и документ, удостоверяющий личность.