Ричмонд
+19°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским

Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи, отметил, что не исключает своего участия, если в этом будет необходимость. Американский лидер также заявил, что на данном этапе идет подготовка к встрече с президентом России.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил о готовности принять участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом информирует ТАСС.

Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи, отметил, что не исключает своего участия, если в этом будет необходимость. Американский лидер также заявил, что на данном этапе идет подготовка к встрече с президентом России. Он добавил, что, на его взгляд, процесс идет хорошо, однако окончательные итоги будут ясны позже.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча Путина с Зеленским возможна, однако она должна стать итогом переговоров РФ и Украины по разным направлениям.