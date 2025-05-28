Трамп сообщил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским

Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи, отметил, что не исключает своего участия, если в этом будет необходимость. Американский лидер также заявил, что на данном этапе идет подготовка к встрече с президентом России. Он добавил, что, на его взгляд, процесс идет хорошо, однако окончательные итоги будут ясны позже.