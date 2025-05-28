Путин поручил повысить выплаты за победы паралимпийцам

Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета по физкультуре и спорту, поручил повысить выплаты паралимпийцам, сурдлимпийцам и их наставникам за победы в международных соревнованиях.
Также глава государства поставил задачу обеспечить достойное содержание тренеров по адаптивным видам спорта, инструкторов и врачей, которые непосредственно работают с людьми, имеющими ограничения по здоровью.
Кроме того, Путин поручил расширить календарь соревнований по адаптивному спорту, начиная от любительских и региональных мероприятий, заканчивая открытыми международными турнирами.
«Наша цель — обеспечить доступность занятий для всех людей с ограничениями по здоровью. Вне зависимости от места их жительства, достатка, возраста и уровня физической подготовки», — заявил президент.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что власти постоянно думают о создании условий для самореализации участников военной спецоперации (СВО), это чрезвычайно важная задача.