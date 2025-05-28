Лавров заявил, что Россия готова встретиться с Украиной 2 июня в Стамбуле

После Мединского с заявлением по вопросу переговоров выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров были созданы при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции, а во время первой встречи делегаций в Стамбуле сторонам удалось достичь соглашения об обмене пленными в формате «1000 на 1000 человек». Тогда же Москва и Киев договорились, что подготовят документы с «изложением позиции каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования».